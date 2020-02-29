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Рада опубликовала повестку дня внеочередной сессии. Уволят ли Гончарука, по-прежнему неясно

В повестку дня внеочередной сессии Верховной Рады, назначенной по требованию президента Владимира Зеленского на 4 марта, включены шесть вопросов, в том числе "о Кабинете Министров" и деятельности правоохранительных органов "в сфере преодоления коррупции". Как и прежде, официальных комментариев о том, будет ли рассматриваться вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, нет.

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По данным СМИ, Гончарука могут уволить 4 марта
По данным СМИ, Гончарука могут уволить 4 марта
Фото: EPA

Вечером 29 февраля пресс-служба Верховной Рады опубликовала повестку дня внеочередной сессии, которая состоится 4 марта по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

В повестку включены шесть вопросов:

  1. Проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

  2. Проект закона о внесении изменений в "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о главнокомандующем Вооруженными силами Украины, Генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск.

  3. Проект закона о ратификации рамочного договора между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

  4. Второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". 

  5. О Кабинете Министров Украины.

  6. О деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Как и прежде, нет официальных деталей о том, что что именно подразумевается под "вопросом о Кабмине", в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта.

По данным источников украинских СМИ, на этом заседании парламент может уволить Гончарука. По другим данным, премьер сохранит свой пост. Официальных комментариев на эту тему не поступало.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Владимир Зеленский, премьер-министр, Алексей Гончарук
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