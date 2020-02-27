Зеленский терпел Гончарука и его правительство, пока они не начали съедать его личный рейтинг – политолог Давидюк

Давидюк: Идеально было бы подарить нового премьера на 8 марта. Такой себе президент-джентльмен Фото: Микола Давидюк / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский терпел Алексея Гончарука во главе Кабмина и все его правительство, пока они не начали съедать личный рейтинг главы государства. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил политолог Николай Давидюк.

"Причиной отставки правительства будет не только социология, но и нежелание прощать Гончарука. Скандал с его участием дошел до своего конечного бенефициара. Президент специально не отправлял премьера в отставку сразу, чтобы не подтверждать то профанство, о котором говорил Гончарук. Социология говорит, что ожидания населения не оправдались. Правительство занимается обслуживанием своего технократического имиджа больше, чем самими технократическим решениями. Кабмин – неэффективен. Люди, которые заняли места в правительстве, стали лишь министрами своих кабинетов – в лидеров возглавляемых отраслей они так и не превратились. Получается, все это время они просто учились, чтобы принять два-три решения. У страны этого времени нет. Зеленский терпел Гончарука и его правительство, пока они не начали съедать его личный рейтинг. А президенту, учитывая его актерское прошлое, важно сохранить любовь публики", – сказал Давидюк.

По его мнению, кандидатура бывшего вице-премьера Сергея Тигипко на пост главы Кабмина – не самая удачная.

"В то же время люди не хотят возвращаться в прошлое. Тренд на обновление украинцам нравится. И они не хотят возвращения старых кадров, которые и раньше-то население не удовлетворяли. Поэтому поиск Зеленским нового премьера – это правильный шаг. Другое дело, что кандидатура Тигипко – не самая удачная. Большой дружбы с избирателями у него нет, а значит, усилить президента электорально он не сможет. В начале этой неделе я прогнозировал, что отставка Гончарука произойдет в течение двух недель. Но нужно понимать, что ситуация достаточно динамическая. Даже информация о переговорах с Тигипко может как приблизить отставку правительства, так и отдалить", – отметил политолог.

Он считает, что Зеленский намерен готовиться к местным выборам уже с новым премьер-министром.

"В ближайшем будущем Зеленскому придется идти на этот шаг. Начинать строить дороги ему нужно уже с новым премьер-министром. В противном случае это негативно отразится на результатах местных выборов. В новую избирательную кампанию Зеленский хочет войти с новым Кабмином. Строительство школ и дорог – это то, чего желают избиратели на местах. А лояльное к своей партии правительство может обеспечить ей отличный результат. Идеально было бы подарить нового премьера на 8 марта. Такой себе президент-джентльмен. А если бы в новом правительстве придержались гендерной квоты – это вообще было бы красиво", – резюмировал Давидюк.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, опубликованным 27 февраля, 44% украинцев считают, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника первым сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. "Я действительно со многими людьми веду собеседования", – подчеркнул глава государства.

Гончарук тоже сказал, что проводил встречу с Тигипко, и заявил, что привык к слухам об отставке. "Нам действительно необходимо усилить правительство советниками, которые хорошо понимают, что такое промышленность", – отметил премьер.

Собеседники "Украинской правды" сообщили, что Тигипко якобы тоже предлагали должность вице-премьера по вопросам экономики и промышленности.

По данным ряда украинских СМИ, среди кандидатов на должность нового премьер-министра рассматривали также кандидатуру бизнесмена Валерия Хорошковского.