Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Дело о прослушке Гончарука. Суд признал незаконным обыск СБУ у журналиста "1+1" Данько

Шевченковский райсуд Киева обязал следователей вернуть журналисту "1+1" Денису Данько все имущество, изъятое в его жилье во время обыска, проведенного сотрудниками СБУ по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данько называл обыски показухой
Данько называл обыски показухой
Фото: Денис Данько / Facebook

27 февраля Шевченковский райсуд Киева признал незаконным обыск, который сотрудники Службы безопасности Украины проводили у журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом проинформировал холдинг "1+1 медиа".

"Судебным решением Шевченковского районного суда Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста. Решение суда только подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой "1+1 медиа" о незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ", – сказано в сообщении.

В холдинге рассказали, что в суд также подана жалоба на обыск в рабочих помещениях журналистов.

"Заседание следственного судьи в ответ на жалобу медиахолдинга относительно обыска и возвращения изъятых у компании системных блоков было повторно назначено на 4 марта, поскольку на первое слушание следователь не явился", – отметили в "1+1 медиа".

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео. Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

5 февраля прошли обыски в здании телеканала "1+1". В СБУ отметили, что они не имеют отношения к деятельности канала. Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші", а также по месту их жительства.

Данько рассказывал, что, по версии следователей, он записывал звук, журналист Евгений Куксин монтировал, а бывший сотрудник "1+1" Александр Низовцев монтировал запись. Обыск Данько называл показухой.

Теги: СБУ, обыск, медиахолдинг, 1+1, Шевченковский суд, прослушка, обыски, Алексей Гончарук, Денис Данько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони
Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS