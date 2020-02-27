Дело о прослушке Гончарука. Суд признал незаконным обыск СБУ у журналиста "1+1" Данько

Шевченковский райсуд Киева обязал следователей вернуть журналисту "1+1" Денису Данько все имущество, изъятое в его жилье во время обыска, проведенного сотрудниками СБУ по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

27 февраля Шевченковский райсуд Киева признал незаконным обыск, который сотрудники Службы безопасности Украины проводили у журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом проинформировал холдинг "1+1 медиа".

"Судебным решением Шевченковского районного суда Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста. Решение суда только подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой "1+1 медиа" о незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ", – сказано в сообщении.

В холдинге рассказали, что в суд также подана жалоба на обыск в рабочих помещениях журналистов.

"Заседание следственного судьи в ответ на жалобу медиахолдинга относительно обыска и возвращения изъятых у компании системных блоков было повторно назначено на 4 марта, поскольку на первое слушание следователь не явился", – отметили в "1+1 медиа".

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео. Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

5 февраля прошли обыски в здании телеканала "1+1". В СБУ отметили, что они не имеют отношения к деятельности канала. Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші", а также по месту их жительства.

Данько рассказывал, что, по версии следователей, он записывал звук, журналист Евгений Куксин монтировал, а бывший сотрудник "1+1" Александр Низовцев монтировал запись. Обыск Данько называл показухой.