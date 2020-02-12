Журналист "1+1" назвал показухой обыски СБУ по делу о прослушке Гончарука

По словам журналиста "1+1" Дениса Данько, у него в ходе обыска по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука сотрудники СБУ оставили рабочий ноутбук, но забрали старый планшет.

Журналист программы "Секретные материалы" на телеканале "1+1" Денис Данько считает, что обыски, которые проводили у него сотрудники Службы безопасности Украины по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука, были похожи на показуху.

Об этом он сообщил 11 февраля "Детектор-медиа".

"У меня изъяли рабочий компьютер, а также домашний ноутбук, три флешки и старый планшет. Обыски проводились достаточно поверхностно, ведь из дома не забрали рабочий ноутбук, старые телефоны и еще один планшет. На них теоретически могли быть доказательства моей причастности к этому делу. Такое выборочное изъятие девайсов наталкивает на мысль, что эти обыски – просто показуха", – сказал Данько.

Журналист назвал загадкой визит с обыском именно к нему.

"Никакого отношения к так называемым пленкам Гончарука я не имею – ни к записи, ни к монтажу, ни к распространению. Обыск у себя дома считаю незаконным и нарушающим мои права. Ведь для обыска дома нужны веские основания – их у следователей точно не было", – подчеркнул он.

Данько рассказал, что, по версии следователей, он записывал звук, журналист Евгений Куксин монтировал, а бывший сотрудник "1+1" Александр Низовцев монтировал запись.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

Вечером 5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Позже это подтвердили в СБУ, отметив, что они не имеют отношения к деятельности канала.

Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші", а также по месту их жительства. Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший в проекте "Наші гроші", рассказал ТСН, что спецслужба ищет звукозаписывающие устройства, с помощью которых Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.