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44% украинцев считает, что правительство Гончарука нужно отправить в отставку – исследование

Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии, 37% украинцев считают, что правительство премьер-министра Алексея Гончарука должно работать дальше.

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Работу правительства Гончарука только 11% украинцев оценили как хорошую или отличную
Работу правительства Гончарука только 11% украинцев оценили как хорошую или отличную
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

44% украинцев считают, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 27 февраля.

37% опрошенных полагают, что правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком должно продолжать работу.

Работу нынешнего правительства за период с конца августа 2019 года по февраль 2020 года только около 11% опрошенных оценивает как "хорошую" или "отличную" (четыре и пять по пятибалльной шкале). Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работает или "очень плохо" (27%), или на "двойку" (19%), или дали оценку "три" (удовлетворительно) – таких 37%.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Оценка действий Кабмина по сравнению с декабрем в феврале снизилась: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет его деятельность (с 46% до 66%).

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого (в возрасте 18 лет и старше) населения Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, Алексей Гончарук
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