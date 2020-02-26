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ВОЙНА В УКРАИНЕ

9,6% украинцев считают, что на Донбассе идет война между США и РФ – опрос

43,6% украинцев, опрошенных Центром Разумкова, считают происходящее на Донбассе войной России и Украины.

Война на Донбассе продолжается пять лет
Война на Донбассе продолжается пять лет
Фото: ЕРА

Почти каждый десятый гражданин Украины считает, что вооруженный конфликт на Донбассе – это война между Россией и Соединенными Штатами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале социологической службой Центра Разумкова.

Респондентам задавали вопрос, с каким из утверждений они в наибольшей мере согласны, когда речь идет о ситуации на востоке Украины.

Вариант "происходит война между Россией и США" выбрали 9,6%.

43,6% считают происходящее войной России и Украины, 18,7% – "сепаратистским мятежом, поддерживаемым Россией".

"Гражданской войной" конфликт на Донбассе назвали 13,8% опрошенных.

Вариант "происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик" поддержали 5,8% участников исследования.

Затруднились ответить 8,5% респондентов.

Скриншот: razumkov.org.ua
Скриншот: razumkov.org.ua

Социсследование проводилось с 13-го по 17 февраля на подконтрольной украинским властям территории. Было опрошено 2018 граждан возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: война, Донбасс, соцопрос, война в Украине, война на Донбассе
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