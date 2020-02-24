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"Больше всего жалко детей. Поэтому мечта одна – чтобы война кончилась". Истории Валентины Куниной и Асие Алимовой

Фонд Рината Ахметова шестой год помогает мирным жителям Донбасса выжить и дает людям надежду и возможность быть услышанными. Для этого был создан документальный проект по сбору историй о судьбах, которые конфликт навсегда разделил на до и после. Для семьи Куниных из Мариуполя переломным стал январский день 2015 года, для Асие Алимовой – утро в августе 2014-го.

 
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По данным ООН, число пострадавших на востоке Украины превышает четыре миллиона человек
По данным ООН, число пострадавших на востоке Украины превышает четыре миллиона человек
Фото: pixabay.com

Фондом Рината Ахметова уже собраны тысячи историй, но на самом деле затронутых конфликтом судеб – миллионы, говорит член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

"Только по данным ООН, число пострадавших на востоке Украины превышает пять миллионов человек. За этой чудовищной цифрой – судьбы обожженных войной. Рассказанная история – это память, это свобода, она дает силу идти дальше. Это подтверждает и мировая практика, и опыт наций, переживших трагедии. Фонд более пяти лет помогает Мирным выжить. А самое главное – дает надежду и возможность быть услышанными", – рассказала она о проекте.

Познакомиться со всеми судьбами можно будет по ссылке https://akhmetovfoundation.org/.

Одна из героинь проекта – Валентина Кунина из Мариуполя. В одночасье в ее жизнь пришли боль потери и скорбь.

ВИДЕО
Видео: Фонд Рината Ахметова / YouTube

"Жили хорошо, – вспоминает женщина. – Сын женился на девушке Марине. Вскоре на свет появилась внучка Аня".

Все разрушил страшный для семьи Куниных январский день 2015 года.

"Я была на работе, когда начался обстрел города. Было что-то невообразимое, и помню только, как пыталась спрятаться. Потом побежала домой. Увидела, что в нашу квартиру прилетела мина. Осколками убило невестку. Она лежала в крови на полу. Рядом лежала ее дочь Аня, моя внучка, с осколком в голове. Ее спасли в реанимации. Но она до сих пор прячется при громких звуках в кладовку и часто плачет за мамой", – говорит Валентина Кунина.

Валентина заменила девочке убитую маму. Теперь только забота о внучке помогает хранить веру в завтрашний день.

"Мечтаю увидеть, как Аня вырастет", – признается Валентина Кунина.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: akhmetovfoundation.org

Поделилась своими воспоминаниями и Асие Алимова из Гранитного в Донецкой области. Для нее война началась ранним августовским утром 2014 года.

"Село у нас было исключительное, богатое. И люди хорошие. Но началась война и пришла разруха. Помню, часа четыре было. Вдруг гул начался – даже не знаю, что это было. Но страшно. Прямым попаданием снаряда убило девочку, которой было всего четыре или пять лет", – говорит женщина.

В 2015 году Асие едва не погибла. Тогда рядом с ее домом упал снаряд. Но переживает женщина не за себя, а за всех детей, которые видят войну своими глазами: "Больше всего жалко детей. Поэтому мечта одна – чтобы война кончилась, детям можно было бы ходить в школу и спать спокойно".

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: akhmetovfoundation.org

Стать участником документального проекта Фонда Рината Ахметова может каждый, чью жизнь затронул конфликт на Донбассе. Для этого поделитесь своей историей – расскажите ее по телефону 0 800 509 001 (звонки бесплатные) или опубликуйте в виде текста или видеоролика на личной страничке в Фейсбук с хештегом:

  •           #ФондРинатаАхметова
  •           #ИсторииМирных 
  •           #ФондРiнатаАхметова
  •           #IсторiїМирних 

Также свою видеоисторию можно отправить на Viber +380632354734 или электронную почту: [email protected]

Фонд Рината Ахметова будет собирать эти истории до 15 августа. А в сентябре расскажет и покажет их в Украине и за ее пределами.

Теги: Донбасс, Фонд Рината Ахметова, дети, война на Донбассе, проект Донбасс и Мирные
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