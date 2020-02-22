Люди, которые видят ситуацию в Золотом и Станице Луганской, хотят разведения – глава Луганской ОГА

По словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, в Станице Луганской и Золотом, где произошло разведение сил и средств, обстрелов нет.

Жители Донбасса, которые знают ситуацию в местах завершенного разведения сил и средств, хотят такой же процедуры и в своем районе. Об этом председатель Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай заявил 21 февраля "Українському радіо".

"Там, где произошло разведение войск – в Станице Луганской, Золотом, – обстрелов нет. Рядом – могут быть, но именно там нет, там тишина и покой... Люди, которые видят, какая ситуация в Золотом и Станице Луганской, хотят разведения и хотят мира", – сказал он.

Глава ОГА не назвал участки, где может произойти следующее разведение.

"Четкие участки я пока не могу назвать, потому что это Минские договоренности, и они там будут в Минске определяться", – объяснил Гайдай.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Основным условием начала разведения войск является соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки".