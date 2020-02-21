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В полиции Донецкой области готовятся к миротворческой миссии по освобождению и реинтеграции территорий

По данным главы полиции Донецкой области Николая Семенишина, спецподготовку к полицейской миротворческой миссии на оккупированной территории проходят 1600 сотрудников Нацполиции.

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К миротворческой миссии готовятся подразделения МВД Украины
К миротворческой миссии готовятся подразделения МВД Украины
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Правоохранители Донецкой области готовятся к участию в полицейской миротворческой миссии в ОРДЛО. Об этом 21 февраля заявил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин, сообщает сайт полиции.

"Семенишин проинформировал, что более 1600 сотрудников Национальной полиции сейчас проходят специальную подготовку и уже готовы принять участие в полицейской миротворческой операции по освобождению и реинтеграции оккупированных территорий", – сказано в сообщении.

На совещании также отработали "вероятные сценарии миротворческой миссии, особенности сотрудничества и координации всех служб и подразделений системы МВД".

"Если шанс на освобождение оккупированных территорий появится в этом году (например, в результате переговоров в нормандском формате во время вероятного Берлинского саммита "четверки"), то украинские правоохранители готовы реализовать любой формат миротворческой миссии", – подчеркнул советник главы МВД Иван Варченко.

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма, РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене 15 февраля 2020 года, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что на период проведения выборов в местные органы власти после деоккупации Донбасса предлагается внедрить "модель доверия", опробованную в Хорватии: "Представители оккупированного села или городка присоединяются к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии, например, ОБСЕ в течение переходного периода осуществляют контроль правопорядка".

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина должна учитывать мнение руководства "непризнанных республик" при рассмотрении идеи создания совместных патрулей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди.

Теги: Донецкая область, полиция, война в Украине, Иван Варченко, война на Донбассе, ОРДЛО, Нацполиция, Николай Семенишин
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