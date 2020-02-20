Украинская контразведка задержала бывшего сотрудника МВД, который был агентом боевиков

Бывший работник органов Министерства внутренних дел Украины, житель оккупированного Луганска был завербован "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения. Его задержали в Киеве.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента боевиков, который передавал разведывательную информацию представителям "МГБ ЛНР". Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины 19 февраля.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший работник органов Министерства внутренних дел Украины, житель оккупированного Луганска был завербован "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции.

Информатор скрывался в разных населенных пунктах Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск.

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве.

Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, пишет пресс-служба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.