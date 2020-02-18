"Война на Донбассе никуда не денется, пока не умрет Путин". Соцсети обсуждают атаку боевиков в Луганской области

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области, украинские войска понесли потери. Это событие спровоцировало активное обсуждение в соцсетях.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Будут стрелять до тех пор, пока Киев не сядет за стол переговоров с Донецком и Луганском . Потому что эта стрельба – единственный способ для Москвы, сделать их субъектными для Киева и Запада. Как я недавно услышал в Елисейском дворце – с ними нужно договариваться, "потому что они держат палец на спусковом крючке автомата". Вот они и демонстрируют этот палец", - поделился мнением главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.

"Сегодняшнее обострение на фронте я расшифровываю так. Между украинской властью и российской идут какие-то теневые переговоры. Скорость или суть переговоров [президента РФ Владимира] Путина не устраивают (или он видит податливость "клиента" и хочет получить еще больше), поэтому принимается решение надавить на болевую точку Зеленского. Обычная тактика гопника в подворотне, называющаяся "российской дипломатией", - считает блогер Роман Шрайк.

"Вполне вероятно, что сегодняшнее боевое столкновение - это начало последовательного системного "принуждения к миру" на условиях РФ, то есть, фактическое принуждение к капитуляции", - отметил бывший первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпанией Украины Александр Харебин.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", - написал советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

"Пост Зеленского по поводу сегодняшнего обострения на фронте. Ни слова о России."Боевики, оккупанты, агрессия" - это все из определения наших врагов. Что за оккупанты, кто эти марсиане? - не указывается. Кто убил нашего защитника и ранил еще четырех?" - задался вопросом экс-нардеп от "Народного фронта" Александр Сочка.

"Я не эксперт, но для меня это выглядит так, что Россия мочит Зеленского. Показали ему его место и кто в доме хозяин. Возможно, наконец, к нему и его окружения дойдет, что с ними договариваться нет смысла, все равно на...буть, бросят, подставят и будут делать так как им надо", - считает журналист Сергей Гришин.

"Зеленский так говорит о "мирный процесс", как это какой-то отдельный организм, который сам по себе продвигается. В этой войне есть две стороны: мы и Россия с ее помощниками. Для мирного процесса необходимо взаимодействие обеих сторон. Если мы за мирный процесс, а они - нет, то мирного процесса нет. А есть постоянные на...бки и агрессия со стороны этих уродов. Так и надо говорить. А не трындеть о мифическом мирном процессе на мифической платформе национального единства и согласия", - заявил блогер Антон Ходза.

"Об этом нужно сказать. Пресс-центр штаба Объединенных Сил подорвал доверие к официальным сводкам Операции Объединенных Сил сегодняшним сообщением о ситуации по состоянию на 7:00. В котором говорилось, что "с начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, за текущие сутки потерь нет". Хотя бой длился уже два часа, причем валили не по-детски, из 200 и 300. С этим нужно что-то делать. Исправляться. Или менять подход к подаче отчетов по хронологии, если уже утром так хочется спать. Или все-таки быть более оперативными и проактивными", - отметил украинский журналист, главред издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий.

"Война никуда не денется на Донбассе, пока не умрет Путин. Это страшная и фатальная правда, которую власть не хочет принимать", - озвучил свою точку зрения журналист НВ Максим Бутченко.

"Президенту Украины стоило бы взять на работу [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили "Советником по Путину"... Бывшему президенту Грузии прекрасно известно, что такое "мир" с Россией, которого он калибра и с какой стороны прилетает... Как писали когда-то в городе Ленинграде: "При длительном перемирии с Россией, эта сторона улицы наиболее опасна", - иронизирует экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Виталий Чепинога.

"Сразу несколько чиновников и политиков, так или иначе сталкивавшиеся с Владимиром Зеленским, рассказывали мне о том, как гордится он показателем второго тура президентских выборов. Как верит в то, что он другой; и что это дает ему карт-бланш практически на любые действия от имени народа Украины. Но вот в чем проблема - эти 73%, которые якобы хотят мира, - ничем не помогут Президенту Украины в тяжелой и неравной игре с Путиным. Не добавят ему опыта и выдержки, не заменят знаний и чутья, не расширят, наконец-то, круга людей, имеющих волю говорить Президенту неприятную правду и быть услышанными. Не объяснят, что Владимир Путин изначально имеет преимущество играть не по правилам. И только так и будет играть. Хотя бы потому, что не считает его, Зеленского, достойным соперником. В лучшем случае они могут лишь переживать за своего Президента, спорить о каких-то его ошибках, защищать от насмешек, гнева и злорадства оппонентов. В худшем - говорить: - Ну, так а что, мы за него проголосовали - пускай теперь делает то, что нам обещал. Ничего, честный, молодой - научится. Ну, вот, собственно, и учится", - написал журналист Евгений Кузьменко.

Менеджер благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", бывший военный Андрей Рымарук, который часто находится на фронте и общается со всеми звеньями военных, рассказал, "что сегодня случилось и почему россияне внезапно пошли в атаку". "В начале января все помнят очередное обострение, потери и количество раненых вокруг зоны разведения "Золотое". На самом деле в нескольких километрах севернее наши ребята решились занять небольшой участок в серой зоне. Конечно, враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не допустить этого, но ВСУ лучше, достигли своей цели, назвав новую позицию - "Баня"! Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда от ведет регулярный огонь в нашем направлении", - напомнил он.

По словам Рымарчука, "с момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись". "Именно этот наблюдатель стал костью в горле россиян, которые вероятно долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром. После интенсивной арт подготовки, уже во время которой у нас были раненые, враг двумя группами, примерно по 10 человек, начал штурмовать "Баню". Было принять решение нанести ответный удар. С нашей стороны летели все что разрешено и запрещено. Ребята вынуждены были покинуть позицию, потому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых всего 150-200 метров (о радиусе разлета осколков 152 мм погуглите). Наваляли в ответ знатно, был запрошен режим прекращения огня. К сожалению, один боец погиб, его успели вытащить с поля боя. Сейчас на участке полная тишина и работают представители СЦКК (справка: центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе). Если все будет хорошо, завтра намечен обмен погибшим", - уточнил бывший военный.

Рымарчук обратил внимание, что "враг понес большие потери, благодаря оперативным решениям и тому количеству снарядов, которые полетели в сторону врага". "Краткий итог - не разводите хайп, не критикуйте и не мешайте военным шестой год подряд делать свое дело", - подытожил он.