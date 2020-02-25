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На президентских выборах Зеленский получил бы больше голосов, чем в 2019 году – опрос

В первом туре президентских выборов в Украине действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 44,2% респондентов, которые определились с выбором, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. На выборах 2019 года в первом туре он получил 30,24% голосов.

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Зеленский занимает должность президента с мая 2019 года
Зеленский занимает должность президента с мая 2019 года
Фото: president.gov.ua

Если бы президентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, за действующего главу государства Владимира Зеленского в первом туре проголосовали бы 44,2% украинцев, которые определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале.

Таким образом, он получил бы на 14 процентных пунктов больше, чем на выборах в 2019 году – в первом туре его поддержали 30,24% избирателей.

Второе место с 13,1% занял бы народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (на выборах за него отдали голоса 11,67% избирателей), третье – пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (сейчас за него готовы проголосовать 11,6% респондентов, которые определились с кандидатом, на выборах в первом туре он получил 15,95% голосов).

Далее голоса украинцев распределились бы так:

  • лидер партии "Батьківщина", народный депутат Юлия Тимошенко – 6,9% (в 2019 году было 13,4%);
  • лидер партии "Сила и честь", экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Игорь Смешко – 4,9% (в 2019 году – 6,04%);
  • лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко  4% (в 2019 году – 5,48%);
  • лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко – 3,3% (в 2019 году – 6,91%).

Остальные кандидаты набрали бы менее 3%.

Скриншот: kiis.com.ua
Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводили 818 февраля методом личного интервьюирования во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 2038 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8%  для показателей, близких к 25%, 2%  для показателей, близких к 10%, 1,4%  для показателей, близких к 5%.

24 февраля были опубликованы результаты опроса, который в феврале проводила социологическая служба Центра Разумкова. Согласно этому исследованию, за Зеленского в первом туре готовы проголосовать 40,1% украинцев, на втором месте Бойко с 15,3% голосов.

Зеленский занимает должность президента с мая 2019 года.

Во втором туре выборов, который состоялся в конце апреля, за него проголосовали 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Теги: выборы, соцопрос, Владимир Зеленский, КМИС
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