Опрос: За Зеленского на выборах готовы проголосовать 40,1% украинцев, за "Слугу народа" – 36,4%

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, победу на них одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский, а на парламентских выборах пятипроцентный проходной барьер преодолели бы четыре партии, в том числе "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, на них победил бы действующий президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

За Зеленского готовы проголосовать 40,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился. На втором месте – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (15,3%), на третьем – пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,5%).

Далее голоса украинцев распределились бы так:

лидер партии "Батьківщина", народный депутат Юлия Тимошенко – 10,2%;

лидер партии "Сила и честь", экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Игорь Смешко – 4,2%;

лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко – 3,3%;

лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко – 3,3%.

Остальные кандидаты набрали бы менее 3% голосов.

Скриншот: razumkov.org.ua

На парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, первое место заняла бы правящая партия "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 36,4% опрошенных, которые пришли бы на участки и определились с выбором.

Пятипроцентный барьер преодолели бы еще три партии:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,3%;

"Европейская солидарность" – 12,6%;

"Батьківщина" – 10,3%.

Близка к прохождению в парламент партия "Сила и честь", за нее готовы отдать голоса 4,7% респондентов. Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, которая сейчас представлена в парламенте, не преодолела бы проходной барьер (ее поддерживает 3,2% опрошенных).

Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование 13–17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

На внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.