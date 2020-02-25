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"Голос" не преодолел бы барьер на выборах в Раду, а "Слуга народа" набрала бы меньше, чем в 2019 году – опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, в Верховную Раду попали бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина", свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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"Слуга народа" является лидером электоральных симпатий украинцев
"Слуга народа" является лидером электоральных симпатий украинцев
Фото: Слуга Народу / Facebook

Если бы парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее время, за правящую партию "Слуга народа" проголосовали бы 39,1% украинцев, которые собираются прийти на избирательные участки и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале.

Партия набрала бы на 4,1 процентных пункта меньше, чем на досрочных выборах в 2019 году. Тогда партию поддержали 43,16% избирателей

Пятипроцентный барьер преодолели бы еще три партии:

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,6% (в 2019 году было 13,05%);
  • "Европейская солидарность" – 10,8% (в 2019 году было 8,1%);
  • "Батьківщина" – 9% (в 2019 году было 8,18%)

Близка к прохождению в парламент партия "Сила и честь" экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Игоря Смешко, за нее готовы отдать голоса 4,6% опрошенных (на выборах партия получила 3,82%). 

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, которая сейчас представлена в парламенте, не преодолела бы проходной барьер (ее поддерживает 0,9% опрошенных, на выборах политсила получила 5,82% голосов).

Скриншот: kiis.com.ua
Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводили 8–18 февраля методом личного интервьюирования во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 2038 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

24 февраля были опубликованы результаты опроса, который в феврале проводила социологическая служба Центра Разумкова. Согласно этому исследованию, на ближайших парламентских выборах в Раду тоже прошло бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина". 

Теги: Верховная Рада, выборы, ВО Батьківщина, соцопрос, КМИС, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность
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