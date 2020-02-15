Корниенко: 90% фракции "Слуга народа" поддерживает введение рынка земли

Позицию парламентской фракции "Слуга народа" по запуску рынка земли в Украине поддерживают большинство нардепов от политсилы, заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

Корниенко: Мы не говорим категориями, есть голоса или нет. У нас есть позиция фракции Фото: Слуга Народу / Facebook

90% народных депутатов от пропрезидентской фракции "Слуга народа" поддерживает запуск рынка земли в Украине. Об этом первый замглавы фракции Александр Корниенко заявил перед съездом партии 15 февраля, сообщает LB.ua.

Он отметил, что в "Слуге народа" есть правило: если законопроект поддерживает 70% нардепов полисилы, то голосовать должна вся фракция.

"Там было больше 70%, там было 90%", – подчеркнул Корниенко.

Политик не стал говорить, есть ли у фракции достаточное количество голосов для принятия законопроекта.

"Мы не говорим категориями, есть голоса или нет. У нас есть позиция фракции, и есть поддержка этой позиции большинством депутатов. Как будет происходить голосование, зависит от многих факторов, в частности от гигиенично-бытового фактора. Если это будет в три часа ночи, будет сложнее собрать депутатов. Если в рабочем порядке – ну, легче, да. Плюс на этой неделе три или четыре человека едут в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Они-то за землю. [Никита] Потураев, например, вообще адепт", – сказал Корниенко.

Он выразил надежду на то, что оппозиция согласится ускорить рассмотрение законопроекта.

"Парламент не может три месяца рассматривать один вопрос в воюющей стране... Мы посмотрели по реальной скорости – 218 правок за два дня. Если посмотреть по часам, это примерно 60–70 правок за час. Дальше математика все равно приводит нас к трем – пяти пленарным неделям", – добавил Корниенко.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать во втором чтении 6 февраля. В этот день нардепы рассмотрели 184 поправки.