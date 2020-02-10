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Гончарук: Я считаю, что любое открытие рынка земли в Украине – это огромный шаг вперед

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, после принятия и вступления в силу закона о рынке земли мифы о нем развеются.

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Гончарук про рынок земли: Мы же говорим на самом деле о праве человека распоряжаться своей собственностью
Гончарук про рынок земли: Мы же говорим на самом деле о праве человека распоряжаться своей собственностью
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что открытие рынка земли в Украине по любому варианту будет позитивным шагом. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 10 февраля.

"Я считаю, что любое открытие рынка земли в Украине – это огромный шаг вперед. Это такой, скорее, мировоззренческий огромный шаг. Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество и, таким образом, сдержать за счет страха, внушения каких-то мифов, сдержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага", – сказал премьер.

По его словам, после принятия и вступления в силу соответствующего закона мифы о рынке земли развеются.

"Мы же говорим на самом деле о праве человека распоряжаться своей собственностью. Сегодня мы имеем ситуацию, когда ты якобы собственность имеешь, а ею распорядиться ты не можешь. И это делает тебя беднее. Это делает тебя менее свободным. Мы об этом говорим. Для меня это мировоззренческий на самом деле вопрос, а не столько вопрос модели и всего остального. Я считаю, что нам нужно избавляться от этих, сорри, постсоветских, замешанных на страхе, комплексов, ограничений, страхов, потому что современный мир любит смелых, он готов воспринимать и принять Украину как часть цивилизованного мира. Но для этого нам нужно, по моему мнению, также быть готовыми стать частью этого цивилизованного мира. А для того чтобы сюда зашли инвестиции, они должны понимать логику, в которой здесь происходят отношения. Это главная история", – заявил глава правительства.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

6 февраля Верховная Рада начала во втором чтении рассматривать законопроект о рынке земли.

Теги: Украина, продажа земли, Алексей Гончарук, рынок земли
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