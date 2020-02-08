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Арахамия: Почему самая лучшая земля принадлежит ментам, прокурорам, СБУшникам, губернаторам?

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, руководители ОГА и представители СБУ, прокуратуры и полиции бесплатно получают землю "через свои схемы".

Арахамия заявил, что землю правоохранители и чиновники получают "на шару"
Арахамия заявил, что землю правоохранители и чиновники получают "на шару"
Фото: Слуга Народу / Facebook

В украинских городах лучшая земля принадлежит правоохранителям и руководителям областных государственных администраций. Об этом 7 февраля в эфире телеканала "Украина" заявил народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Об этом он сказал во время обсуждения земельной реформы, обращаясь в том числе к лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

"Почему когда вы приезжаете в любой город – вот тут из разных городов люди – самая лучшая земля принадлежит ментам, прокурорам, СБУшникам, губернаторам? А почему? Объясните мне. Это что, рынок земли? Они на шару, они абсолютно бесплатно выделяют через свои схемы", – отметил Арахамия.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

6 февраля Верховная Рада начала во втором чтении рассматривать законопроект о рынке земли.

Теги: СБУ, правоохранители, законопроект, земельная реформа, Давид Арахамия, рынок земли
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