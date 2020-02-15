"Слуга народа" запустит свой интернет-канал в марте – нардеп Кравчук

Студию канала "Слуга ТВ" разместят в КВЦ "Парковый" в Киеве, который партия "Слуга народа" избрала своим офисом, сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Пропрезидентская фракция "Слуга народа" намерена запустить свой интернет-канал "Слуга ТВ". Об этом замглавы фракции Евгения Кравчук рассказала перед началом съезда политсилы в Киеве, сообщает LB.ua.

По словам Кравчук, тестовое вещание начнется в марте 2020 года. В запуск канала вложат средства, которые партия получила из бюджета. В эфире канала политики будут отвечать на вопросы зрителей и журналистов.

Студию "Слуга ТВ" разместят в КВЦ "Парковый" в Киеве. Этот центр политсила избрала своим офисом, отметила Кравчук в Facebook. По ее словам, в "Парковом" будет "открытое пространство", где планируют проводить съезды, тренинги и разнообразные встречи.

В КВЦ "Парковый" сегодня проходит съезд "Слуги народа", а также стартует одно- и двухдневное обучение для избранных от "Слуги народа" депутатов местных советов и глав ОТО соответственно.