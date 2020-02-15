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"Слуга народа" запустит свой интернет-канал в марте – нардеп Кравчук

Студию канала "Слуга ТВ" разместят в КВЦ "Парковый" в Киеве, который партия "Слуга народа" избрала своим офисом, сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук рассказала о новом офисе партии и планах политсилы запустить свой канал
Кравчук рассказала о новом офисе партии и планах политсилы запустить свой канал
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Пропрезидентская фракция "Слуга народа" намерена запустить свой интернет-канал "Слуга ТВ". Об этом замглавы фракции Евгения Кравчук рассказала перед началом съезда политсилы в Киеве, сообщает LB.ua

По словам Кравчук, тестовое вещание начнется в марте 2020 года. В запуск канала вложат средства, которые партия получила из бюджета. В эфире канала политики будут отвечать на вопросы зрителей и журналистов. 

Студию "Слуга ТВ" разместят в КВЦ "Парковый" в Киеве. Этот центр политсила избрала своим офисом, отметила Кравчук в Facebook. По ее словам, в "Парковом" будет "открытое пространство", где планируют проводить съезды, тренинги и разнообразные встречи. 

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10159396473827598

В КВЦ "Парковый" сегодня проходит съезд "Слуги народа", а также стартует одно- и двухдневное обучение для избранных от "Слуги народа" депутатов местных советов и глав ОТО соответственно. 

Верховная Рада текущего созыва начала работу 29 августа. Фракция "Слуга народа" получила монобольшинство в украинском парламенте.

Теги: съезд, Слуга народа, партия, Евгения Кравчук
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