"Слуга народа" проведет съезд и обучение для депутатов местных советов 15 февраля – Корниенко

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, съезд политсилы будет проходить параллельно с обучением депутатов и глав местных советов.

Корниенко: Будут изменения в устав обсуждаться, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов Фото: Слуга Народу / Facebook

Партия "Слуга народа" 15 февраля проведет съезд, а также сбор и обучение депутатов местных советов и глав объединенных территориальных общин. Об этом глава партии Александр Корниенко рассказал 3 февраля в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Будут изменения в устав обсуждаться, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в "Парковом" (Конгрессно-выставочный центр в Киеве. – "ГОРДОН"). Параллельно с этим будет очень неординарное событие: впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины. Мы их собираем, будем немного обучать", – сказал Корниенко.

Он отметил, что для депутатов планируют провести однодневное обучение, для глав местных советов – двухдневное.

Нардеп сказал, что мероприятие будет открытым для прессы.

"Это будет такая возможность посмотреть, что такое партия "Слуга народа" за пределами Верховной Рады, "пощупать" этих депутатов, спросить их о собаке", – добавил Корниенко.

Перед этим журналисты спрашивали его о реакции политсилы на заявление нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который посоветовал продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки.

Корниенко ответил, что формально Брагарь "ничего не нарушил".