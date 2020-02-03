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Богуцкая принесла извинения социологу Головахе, но ошиблась в фамилии ученого

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, принося извинения социологу Евгению Головахе, написала в Facebook, что его фамилия – Головко; депутат исправила ошибку после того, ей как на это указали в комментариях.

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Богуцкая: Выходит, что я обидела человека
Богуцкая: Выходит, что я обидела человека
Фото: Liza Bogutskaya / Facebook

3 февраля народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая в Facebook принесла извинения социологу Евгению Головахе, которого 31 января назвала  "дедушкой из позапрошлого столетия". 

"Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета в программе Шустера. Его оппонента назвала "каким-то Евгением Ивановичем из позапрошлого века". Оказалось, что это очень известный социолог Головко. И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головко", – написала она сначала. 

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/2920464284670296

В комментариях Богуцкой указали, что у социлога другая фамилия. После этого она исправила свой пост. Правки сохранились в истории изменений. 

Скриншот: Liza Bogutskaya / Facebook
Скриншот: Liza Bogutskaya / Facebook

Головаха – замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук.

Богуцкая 31 января комментировала эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", участниками которой были министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет и Головаха. 

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", – заявила депутат.

Социлог в эфире программы раскритиковал результаты оценки численности населения Украины, проведенные Кабмином. 

"Цифра, которую приводит министр, научно не обоснованна. Она может соответствовать действительности, может не соответствовать действительности. Но ни вы, ни мы этого утверждать не можем, потому что только перепись населения может дать конкретную цифру... Возможно, это точно такая цифра. Возможно, если бы меня спросили [о численности населения Украины], я бы тоже сказал: ну, где-то 36–38 млн человек. Взяли бы среднее [значение] и с погрешностью в 1 млн было бы 37 млн. Это было бы еще дешевле", – говорил Головаха Дубилету.  

23 января Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41,9227 млн человек.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

Теги: депутаты, перепись, Елизавета Богуцкая, Дмитрий Дубилет, население, Слуга народа, Евгений Головаха
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