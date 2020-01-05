Посоветовал бы народным депутатам гордиться тем, что происходит сегодня в прокуратуре

Знаю, что снова наемся критики от политических оппонентов и дерьма от троллей по самые уши. Знаю, что лучше промолчать, сделать вид, что не заметил и пройти мимо. Но одна из функций нормального человека просветительская. Надо разъяснять природу вещей.

Это сообщение по поводу поста в ФБ уважаемой мной депутата от СН с вопросом к генеральному прокурору: "Доколе? Скоро вторая весна пойдет!"

Сначала немного теории. Прокуратура не является органом, который осуществляет "посадки". Таким органом являются суды. Прокуратура не является органом, который проводит досудебное расследование. Такими органами являются:

• НАБУ – в части коррупционных преступлений высокопоставленных чиновников;

• ГБР – в части общеуголовных преступлений высокопоставленных чиновников и других категорий лиц;

• СБУ – в части преступлений против государства, безопасности и др.;

• ГФС – в части преступлений против порядка налогообложения;

• Национальная полиция – все-все другое.

Прокуратура в этой системе занимает центральное место как орган, который обеспечивает законность при организации процессуального руководства над проведением досудебного расследования, осуществления негласных следственных и оперативно-розыскных действий и поддержания публичного обвинения в суде. Направление обвинения в суд – это результат совместных согласованных действий прокуратуры, следственных и оперативных органов.

Это в теории.

На практике мы имеем немного другой перформанс. За четыре последних месяца частично реформированную прокуратуру в виде Офиса генерального прокурора. И не реформированные областные и местные прокуратуры – с недостатками, которые в них накапливались 28 лет.

Абсолютно не реформированный следователь и оперативный аппарат Национальной полиции с нагрузкой на одного следователя более 100 уголовных производств.

Новое, но неадекватно созданное ГБР, которое, благодаря депутатам, пришлось срочно перезапускать.

Профессиональные, но ограниченные по своей подследственности следственные аппараты СБУ.

Профессиональное, молодое НАБУ, которое вместе с САП только одно, в принципе, и может дать те результаты, которых так ждет госпожа депутат. Ведь обществу неинтересны результаты задержания мелких чиновников или сельских голов. Ему нужны задержанные министры и депутаты. Не меньше. И все по коррупционным преступлениям.

Потому что все знают, что они барыги и воры. Вот только, к сожалению, суд аргумент "все же знают" не принимает в виде доказательства, полученного процессуальным путем. Ему нужны доказанные факты, экспертизы, материалы НСРД, все законно полученное надлежащим органом с описанием действий, которые четко подпадают под диспозицию конкретной статьи УК.

Это может быть только результатом совместной огромной работы следователей, оперативников и прокуроров, для которой в УПК установлены четкие сроки: расследование от двух месяцев для несложных преступлений и до полутора лет для преступлений латентных, связанных с экономическими отношениями, расследование которых требует многопрофильных знаний.

Можно, без сомнения, и такие дела штамповать, "шить белыми нитками" и отправлять в суд. Но, боюсь, от этого всем нам будет гораздо больше негативного эффекта, чем от риторического вопроса: "Доколе?"

Что бы я посоветовал своим коллегам народным депутатам, тем более тем, кто входит в провластное большинство?

Во-первых, гордиться тем, что происходит сегодня в прокуратуре, и рассказывать об этом процессе на всех эфирах. Потому что это беспрецедентные и по масштабу, и по цели события, от исхода которых зависит будущее страны. Ни больше, ни меньше. Я старый – я знаю. Потому что их осуществляет генпрокурор, которого предложил ваш президент и которого вы поддержали. Потому что это пока единственное место в стране, где есть реальная точка роста.

Внимательно изучать статистику, перед тем как писать такие тексты. Потому что по количеству совершенных подозрений и направленных материалов за четыре последних месяца в суд в отношении чиновников было направлено больше, чем за последние пять лет.

Сконцентрировать свою законодательную мощь на устранении недостатков предыдущей судебной реформы, заочного судопроизводства, построения эффективного органа досудебного расследования финансовых преступлений и реформирования СБУ. Это крайне важно!

Мы не идеальны. Мы ошибаемся тоже. Но мы делаем.

И тогда, я уверен, у нас всех все получится. Нам же не одинаково, в какой стране жить. Правда?

Источник: Віктор Чумак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора