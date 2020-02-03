Богуцкая назвала социолога Головаху "дедушкой из позапрошлого столетия"

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая назвала министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета и социолога Евгения Головаху "будущим и прошлым".

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая в Facebook 31 января назвала "дедушкой из позапрошлого столетия" социолога Евгения Головаху.

Богуцкая комментировала эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", участниками которой были министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет и Головаха. Они обсуждали перепись населения.

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Видео: Shuster online / YouTube

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", – написала депутат.

Головаха – замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41,9227 млн человек.

23 января министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.