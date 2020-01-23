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Кабмин оценил численность украинцев, Елизавета II подписала законопроект о Brexit. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 23 января.

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Главные события дня
Главные события дня
Фото: ЕРА

Электронная перепись в Украине

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет обнародовал оценку численности населения Украины: по состоянию на 1 декабря 2019 года в стране проживало 37 млн 289 тыс. человек, данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Дубилет рассказал, что в это число вошли украинцы, которые проживают на данный момент в стране. 

Социолог Ирина Бекешкина в комментарии изданию "ГОРДОН" заявила, что такая оценка не заменит настоящей переписи.

Дубилет считает, что перепись населения в Украине проводить не нужно.

Законопроект о Brexit стал законом

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе страны из Европейского союза. Документ приобрел статус закона. Он предусматривает, что датой Brexit будет 31 января 2020 года.

Решение ВОЗ по китайскому коронавирусу

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения провел срочное заседание по поводу распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае и решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 

Бабина, Бернацкую и еще четырех человек подозревают в завладении 54 млн грн бюджетных средств

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой, бенефициару частной компании "Золотой Мандарин Ойл" и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины от "Народного фронта" Георгию Логвинскому, в организации схемы хищения денег с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека. 

24 января Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Бабина. 

Украина опустилась на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции

В рейтинге восприятия коррупции от международной организации Transparency International Украина в 2019 году заняла 126-е место из 180, получив 30 баллов из 100. Страна ухудшила свои позиции до уровня 2017 года.

Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины

Европейский союз сегодня временно остановил ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Как заявили в Госпотребслужбе, это решение было "ошеломляюще неожиданным" для Киева

Визит Зеленского в Израиль

Утром 23 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "из-за ограниченного количества мест" украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

В израильском национальном мемориале Холокоста "Яд ва-Шем", который организовывал форум, заявили, что решение Зеленского им непонятно. "Президенту объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность", – заявили в "Яд ва-Шем".

Зеленский не исключал, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме. 

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин не контактировал с Зеленским в Израиле. По его словам, встреча не состоялась, так как "к сожалению, Зеленский отменил приезд на форум" памяти жертв Холокоста. При этом из поездки Зеленского в Израиль пресс-служба украинского лидера сообщила только то, что он посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине.

Теги: Китай, Израиль, Великобритания, Иерусалим, перепись, Европейский союз, Владимир Зеленский, Всемирная организация здравоохранения, Дмитрий Дубилет, Ирина Бекешкина, Госпотребслужба, коронавирус 2019-nCoV
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