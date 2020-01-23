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НАБУ подозревает шесть человек в хищении 54 млн грн. Среди них Бабин и Бернацкая

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро подозревают бывшего правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина, бывшего первого заместителя министра юстиции Наталью Бернацкую, бенефициара частной компании "Золотой Мандарин Ойл" и трех лиц, приближенных к бывшему народному депутату Украины от "Народного фронта" Георгию Логвинскому, в организации схемы хищения денег на обращениях в ЕСПЧ.

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В НАБУ сообщили, что большинство фигурантов дела готовы сотрудничать с детективами
В НАБУ сообщили, что большинство фигурантов дела готовы сотрудничать с детективами
Фото: НАБУ / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении 54,179 млн грн из государственного бюджета шести лицам. Об этом 23 января проинформировала пресс-служба бюро

В ведомстве рассказали, что сообщили о подозрении бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

"В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный бывшему народному депутату Украины, по его указанию подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась. Однако, как выяснили детективы НАБУ в ходе досудебного расследования, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" за его реализацией в исполнительную службу не обращался. Однако этот факт в ЕСПЧ не сообщил. Так же, как и скрыл от европейского института факт уступки права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом – организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотого Мандарина Ойл" 54,17 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму денег, утверждают в НАБУ.

Бюро расследует указанные факты с июня 2017 года, добавили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что часть подозреваемых выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания по обстоятельствам совершенного уголовного преступления.

ВИДЕО
Видео: NABU / YouTube

"Золотой Мандарин Ойл" связывают с бывшим нардепом от "Народного фронта" Георгием Логвинским, отмечает "Украинская правда".

"РБК-Украина" со ссылкой на источники в НАБУ пишет, что подозрение вручили бывшему первому замминистра юстиции Наталье Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Последний заявлял 22 января, что "сотрудники НАБУ пытались вручить" ему подозрение. "Расцениваю это как наивысшее признание своей деятельности в 2014–2020 годах по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ – также. Настроение боевое”, – отмечал он.

Бернацкая 23 января написала в Facebook, что она действовала в рамках закона для снижения уровня задолженности по решениям ЕСПЧ.

"В понедельник в определенное время еще раз попробую объяснить в НАБУ, что выполнение решения Европейского суда по правам человека – это не убытки, а выполнение международных обязательств Украины. Но это, видимо, бесполезно, потому ожидаю скорейшего судебного разбирательства, чтобы наконец поставить точку", – добавила она.

https://www.facebook.com/sevostianova/posts/10219104843064470

Теги: Украина, ЕСПЧ, Министерство юстиции, следствие, Киевэнерго, правоохранители, преступление, Георгий Логвинский, Наталья Бернацкая, Борис Бабин, хищения, НАБУ
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