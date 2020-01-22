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ПОЛИТИКА

Бабин: САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение

По словам экс-представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро пытались вручить ему подозрение по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

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Бабин: Подозрение расцениваю как признание своей деятельности
Бабин: Подозрение расцениваю как признание своей деятельности
Фото: Borys Babin / Facebook

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил 22 января в Facebook, что сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) хотели объявить ему подозрение.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – "ГОРДОН"). Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет", – написал он.

Бабин назвал "красноречивой" попытку объявить подозрение в День соборности Украины и считает, что речь идет о "шоу", у которого есть "заказчик".

"Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014–2020 годах по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ также. Настроение боевое. Буду благодарен всем за поддержку моей семьи. Смерть российским оккупантам!" – заявил Бабин.

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10221504762986478

В ст. 191 Уголовного кодекса Украины идет речь о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением".

По данным "Украинской правды", Бабин фигурирует в деле о возможном злоупотреблении властью должностными лицами Министерства юстиции и растрате. Средства якобы выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским. По данным следствия, в 2018 году от имени правительства Бабин пообещал выплатить частной фирме долг, после чего ЕСПЧ обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". Компания получила более 54 млн грн и якобы перевела их на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

Уроженец Евпатории, юрист Бабин был назначен на должность постпреда в Крыму в августе 2017 года. 2 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Бабина с должности.

Теги: ЕСПЧ, День соборности Украины, Борис Бабин, НАБУ, подозрение, САП
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