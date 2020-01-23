Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины – Госпродпотребслужба

Решение Еворосоюза о приостановке импорта мяса птицы из Украины является "ошеломляюще неожиданным" для украинской стороны, заявили в Госпродпотребслужбе.

В Винницкой области были зарегистрированы случаи птичьего гриппа
В Винницкой области были зарегистрированы случаи птичьего гриппа
Фото: pixabay.com

Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины, сообщил 23 января в Facebook пресс-центр Госпродпотребслужбы.

"ЕС приостановил импорт, не учтя предыдущих партнерских договоренностей. По оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Украина как член Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения животных безотлагательно проинформировала международных торговых партнеров о случае птичьего гриппа в Винницкой области.

"Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами – членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", – добавили в Госпродпотребслужбе.

В Винницкой области 18 января были зарегистрированы случаи птичьего гриппа.

"По оперативным данным на 23 января, вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ. С целью установления источника инфекции ведется эпизоотическое расследование. По предварительным данным, вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы. Ситуация с гриппом птицы находится под контролем Госпродпотребслужбы", – продолжили в пресс-центре.

Подчеркивается, что последний раз случаи гриппа птицы в Украине фиксировались в конце 2016 – начале 2017 годов, при этом Европейский союз так и не снял с Украины ранее введенных торговых ограничений.

https://www.facebook.com/spsa.gov.ua/posts/2966638893367111

Запрет ЕС на экспорт птицы из Украины действовал с декабря 2016 года, в мае 2017-го его сняли из большинства регионов Украины.

Теги: Украина, Винницкая область, птичий грипп, импорт, Европейский союз, Евросоюз, Госпродпотребслужба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми
Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми
  Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Албания, Кипр, Франция, Нидерланды, Северная Македония и Грузия назвали своих участников в "Евровидении 2020"
  Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Албания, Кипр, Франция, Нидерланды, Северная Македония и Грузия назвали своих участников в "Евровидении 2020"
Димопулос после вторых родов показала фигуру в раздельном купальнике
Димопулос после вторых родов показала фигуру в раздельном купальнике
  Иващенко в нацотборе на "Евровидение 2020" споет песню Get Up. Видео
  Иващенко в нацотборе на "Евровидение 2020" споет песню Get Up. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS