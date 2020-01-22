В Украине зафиксирован случай птичьего гриппа – Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба сообщила, что контролирует ситуацию с птичьим гриппом в Украине и делает все возможное, чтобы не дать вирусу распространиться по стране.

В Винницкой области зафиксирован случай птичьего гриппа, сообщил 21 января в Facebook пресс-центр Госпродпотребслужбы.

"Птичий грипп все-таки не обошел Украину – первый случай после Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Чехии зафиксирован в Винницкой области. Специалисты службы выехали на место вспышки, состоялось заседание комиссии, принят ряд важных решений, наши международные партнеры проинформированы. Ситуацию контролируем и делаем все возможное, чтобы не дать вирусу распространиться дальше по Украине", – сказано в сообщении.

В Украине в 2016–2017 годах фиксировались случаи заболевания птичьим гриппом. Запрет ЕС на экспорт птицы из Украины действовал с декабря 2016 года, в мае 2017-го его сняли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Заражение человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2003–2013 годах от заболевания скончались 384 человека.