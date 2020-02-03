Корниенко: Думаю, морального осуждения и мемов, героем которых стал Брагарь, достаточно, чтобы он сделал выводы

Формально нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь ничего не нарушил, отметил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что публичного осуждения для нардепа от этой политсилы Евгения Грабаря за его слова о "продаже собаки" достаточно. Об этом он сказал на брифинге после заседания согласительного совета 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации и, возможно, с его стороны будет решение сократить коммуникацию с прессой в ближайшее время... Что касается санкций, которые у нас бывают, то это исключение из фракции, у нас бывает просто "выговор"... Знаете, я думаю, что то моральное осуждение, под которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, – их более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы", –сказал Корниенко.

Он отметил, что этот вопрос обсуждали внутри фракции.

"Мы уже обсуждаем третий день внутри фракции и будем еще обсуждать. Сегодня будет "малая" фракция вечером, и там пообсуждаем. Это нормальный процесс принятия непростого решения. Потому что формально Евгений ничего не нарушил... Будем решать, какие будут санкции к депутату. Что касается причин ситуации, мы на пятницу вызвали министра [энергетики и защиты окружающей среды Алексея] Оржеля для объяснений и по этой ситуации с отделением тарифа на транспортировку [газа], потому что она оказалась очень чувствительной... Надо разобраться, какой процент в этом правды, а какой – манипуляций со стороны политических групп определенных, и чтобы мы четко понимали, как оно сейчас есть", – сказал депутат.

Брагарь 31 января в эфире канала "112 Украина" предложил продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки.

Позже он был раскритикован коллегами и пользователями соцсетей и извинился за свои слова: "Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни".

Журналисты пообщались с пенсионеркой Любовью Колючей, которой Брагарь предлагал продать собаку. Женщина рассказала, что ее домашнего питомца зовут Шарик, ему 14 лет и он слепой. По словам Колючей, Брагарь звонил ей после эфира и извинялся.