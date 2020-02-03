Корниенко: Думаю, морального осуждения и мемов, героем которых стал Брагарь, достаточно, чтобы он сделал выводы

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что публичного осуждения для нардепа от этой политсилы Евгения Грабаря за его слова о "продаже собаки" достаточно. Об этом он сказал на брифинге после заседания согласительного совета 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации и, возможно, с его стороны будет решение сократить коммуникацию с прессой в ближайшее время... Что касается санкций, которые у нас бывают, то это исключение из фракции, у нас бывает просто "выговор"... Знаете, я думаю, что то моральное осуждение, под которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, – их более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы", –сказал Корниенко.
Он отметил, что этот вопрос обсуждали внутри фракции.
"Мы уже обсуждаем третий день внутри фракции и будем еще обсуждать. Сегодня будет "малая" фракция вечером, и там пообсуждаем. Это нормальный процесс принятия непростого решения. Потому что формально Евгений ничего не нарушил... Будем решать, какие будут санкции к депутату. Что касается причин ситуации, мы на пятницу вызвали министра [энергетики и защиты окружающей среды Алексея] Оржеля для объяснений и по этой ситуации с отделением тарифа на транспортировку [газа], потому что она оказалась очень чувствительной... Надо разобраться, какой процент в этом правды, а какой – манипуляций со стороны политических групп определенных, и чтобы мы четко понимали, как оно сейчас есть", – сказал депутат.
Брагарь 31 января в эфире канала "112 Украина" предложил продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки.
Позже он был раскритикован коллегами и пользователями соцсетей и извинился за свои слова: "Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни".
Журналисты пообщались с пенсионеркой Любовью Колючей, которой Брагарь предлагал продать собаку. Женщина рассказала, что ее домашнего питомца зовут Шарик, ему 14 лет и он слепой. По словам Колючей, Брагарь звонил ей после эфира и извинялся.