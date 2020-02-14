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Корниенко: Позиция Зеленского – особый статус Донбасса в Конституцию не вписывать

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что депутаты начнут работать над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", как только получат "внешнеполитический сигнал" от президента Украины Владимира Зеленского.

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Корниенко напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года
Корниенко напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и представители "Слуги народа" считают, что закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не стоит. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 13 февраля, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона – первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – были без какого-либо "особого статуса", – сказал он.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", – сказал Корниенко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). 

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Донбасс, депутаты, особый статус Донбасса, Владимир Зеленский, законопроект, ОРДЛО, Слуга народа, Александр Корниенко
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