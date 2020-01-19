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В Минских соглашениях нет требования об автономии Донбасса – Сайдик

Украинские власти можно понять, когда они отказываются говорить об автономии временно оккупированных территорий Донбасса, так как в Минских соглашениях говорится только о децентрализации, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

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Сайдик подчеркнул, что требование о предоставлении автономии ОРДЛО добавила Россия
Сайдик подчеркнул, что требование о предоставлении автономии ОРДЛО добавила Россия
Фото: ЕРА

В Минских соглашениях нет пункта об автономии временно оккупированных территорий Донбасса, там говорится о децентрализации. Об этом спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил в интервью газете Die Presse, опубликованном 17 января.

Сайдик подчеркнул, что требование о предоставлении автономии ОРДЛО – это понятие, которое "бесполезно искать в тексте Минских договоренностей", это элемент, который добавила в переговорный процесс Россия.

Украинские власти "можно понять", когда они не хотят говорить об автономии, добавил Сайдик.

По его словам, Украина готова предоставить ОРДЛО особый статус в пределах децентрализации, "но сначала должен быть четко прояснен момент с безопасностью". В частности, нужно решить, как Киев вернет суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Сайдик добавил, что проблема в этом вопросе заключается в одном: "русские и сепаратисты пока не говорили об этом "дне Х".

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии. В ходе саммита президент РФ Путин и Зеленский провели свои первые двухсторонние переговоры. "Четверка" договорилась до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также политики обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

После саммита Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса "на постоянной основе". Он считает, что "без этого никуда не деться".

Зеленский сказал, что действующий закон об особом статусе Донбасса нужно продлить на год. Он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, децентрализация, особый статус Донбасса, Мартин Сайдик, ОРДЛО
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