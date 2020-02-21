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Украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего – чиновникам и судам – опрос

Вооруженным силам Украины доверяют 69% украинцев, Национальной гвардии – 60%, говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова.

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Украинцы больше всего доверяют ВСУ и ГСЧС
Украинцы больше всего доверяют ВСУ и ГСЧС
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Больше всего не доверяют украинцы чиновникам, судебной системе и прокуратуре. Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова, опубликованном на их сайте 21 февраля.

Отмечается, что среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному Суду (64%), Высшему антикоррупционному суду (64%), Конституционному Суду Украины (60,5%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13-го по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: Украина, правительство, соцопрос, Национальная гвардия, ВСУ, Центр Разумкова, НАБУ, НАПК, САП, Высший антикоррупционный суд Украины
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