Украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего – чиновникам и судам – опрос

Вооруженным силам Украины доверяют 69% украинцев, Национальной гвардии – 60%, говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова.

Украинцы больше всего доверяют ВСУ и ГСЧС Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Больше всего не доверяют украинцы чиновникам, судебной системе и прокуратуре. Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова, опубликованном на их сайте 21 февраля.

Отмечается, что среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному Суду (64%), Высшему антикоррупционному суду (64%), Конституционному Суду Украины (60,5%).