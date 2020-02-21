Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Больше половины украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

Согласно данным исследования Центра Разумкова, уменьшилось количество граждан, считающих, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
15% опрошенных считают, что Украина не в состоянии справиться с нынешними проблемами в стране
15% опрошенных считают, что Украина не в состоянии справиться с нынешними проблемами в стране
Фото: EPA

Только 25% украинцев уверены, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, опубликованные на сайте центра 21 февраля.

Согласно данным исследования, 53% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 25% – противоположного мнения. Как отметили в Центре Разумкова, количество граждан, которые считали, что Украина движется в правильном направлении, резко уменьшилось: в сентябре 2019-го так считали 57%, в декабре 2019-го – 44%.

Также по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. В сентябре 2019-го такие составляли 41%, в декабре – 28%, а по данным последнего опроса – 21%.

Количество тех, кто уверен, что страна преодолеет существующие проблемы в более отдаленной перспективе, составляет 49%. Уверены, что Украина не сможет с ними справиться вообще, 15,4% опрошенных.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13-го по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: Украина, соцопрос, Центр Разумкова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Onuka уходит в творческий отпуск
Onuka уходит в творческий отпуск
Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" южнокорейскому фильму "Паразиты"
Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" южнокорейскому фильму "Паразиты"
"Ну, за Гариком не угнаться уже!" Галкин показал, как его сын прокатился на лыжах в Италии
"Ну, за Гариком не угнаться уже!" Галкин показал, как его сын прокатился на лыжах в Италии
  "Беги". Вышел трейлер фильма со звездой "Американской истории ужасов" Полсон. Видео
  "Беги". Вышел трейлер фильма со звездой "Американской истории ужасов" Полсон. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS