Больше половины украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

Согласно данным исследования Центра Разумкова, уменьшилось количество граждан, считающих, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

15% опрошенных считают, что Украина не в состоянии справиться с нынешними проблемами в стране Фото: EPA

Только 25% украинцев уверены, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, опубликованные на сайте центра 21 февраля.

Согласно данным исследования, 53% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 25% – противоположного мнения. Как отметили в Центре Разумкова, количество граждан, которые считали, что Украина движется в правильном направлении, резко уменьшилось: в сентябре 2019-го так считали 57%, в декабре 2019-го – 44%.

Также по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. В сентябре 2019-го такие составляли 41%, в декабре – 28%, а по данным последнего опроса – 21%.

Количество тех, кто уверен, что страна преодолеет существующие проблемы в более отдаленной перспективе, составляет 49%. Уверены, что Украина не сможет с ними справиться вообще, 15,4% опрошенных.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13-го по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.