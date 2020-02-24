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Большинство украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая – опрос

74% опрошенных Социологической группой "Рейтинг" заявили, что не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая на территории Украины, 15% – поддерживают.

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Поселение эвакуированных из Китая в медцентре в Новых Санжарах сопровождалось протестами. В автобусах прибывших разбили окна
Поселение эвакуированных из Китая в медцентре в Новых Санжарах сопровождалось протестами. В автобусах прибывших разбили окна 
Фото: Oleksandr Makhov / Facebook

Большинство украинцев, 74%, не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая на территории Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Поддерживают протесты 15% респондентов, 11% затруднились с ответом. 

Чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации, отметили в группе "Рейтинг". 

Больше всего тех, кто не поддерживает протесты, живет на юге страны (80%). В центре против протестов выступили 73% респондентов, на востоке – 72%, на западе – 71%. 

Скриншот: ratinggroup.ua
Скриншот: ratinggroup.ua

Опрос проводили 22–23 февраля методом личного формализованного интервью (face-to-face) среди совершеннолетнего населения Украины. Было опрошено 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Украина 20 февраля эвакуировала из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2, 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины в Полтавской области, где они проведут 14 дней. В Минздраве заявили, что у находящихся на обсервации признаков заболевания нет

Украинские власти скрывали, где именно разместят эвакуированных. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что это было сделано ради безопасности последних. За несколько дней до прилета эвакуированных в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской, Львовской, Тернопольской областях, прошли протесты против размещения прибывших из Китая. 

Поселение эвакуированных в медцентре в Новых Санжарах тоже сопровождалось протестами и столкновениями с правоохранителями. Протестующие забрасывали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, позже 23 отпустили, еще одного отправили под ночной домашний арест. Полиция открыла несколько уголовных производств, в том числе по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: протесты, соцопрос, Полтавская область, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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