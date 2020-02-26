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Гончарук: С 1 июля правительство будет работать иначе

Кабинет Министров Украины будет серьезнее фокусироваться на стратегических вещах, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: Правительство будет больше фокусироваться на формировании политики
Гончарук: Правительство будет больше фокусироваться на формировании политики
Фото: kmu.gov.ua

С 1 июля 2020 года Кабинет Министров Украины будет работать по другому регламенту. Об этом после завершения заседания правительства сообщил 26 февраля премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы приняли решение обновить регламент работы Кабинета Министров. С 1 июля этого года правительство будет работать немного иначе. Я имею в виду, внутри процедур. Мы их привели в соответствие европейским и лучшим мировым практикам", – сказал он.

По словам премьера, "правительство будет больше фокусироваться на формировании политики".

"То есть фактически будем более серьезно учитывать аналитические продукты, будем серьезнее фокусироваться на стратегических вещах, на среднесрочных, долгосрочных целях", – отметил Гончарук.

Кабмин Гончарука был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва.

17 января 2020 года президент Владимир Зеленский на встрече с Гончаруком после скандала с прослушкой премьера объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и просил Гончарука подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина. Его рассматривали 4 февраля.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, политика, премьер-министр, Алексей Гончарук, Кабмин
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