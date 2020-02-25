В Украине более 2 тыс. больниц готовы к лечению коронавируса – Гончарук

Украинские специалисты готовы реагировать на случаи заболевания коронавирусом, заверил премьер-министр Алексей Гончарук.

В Украине более 2 тыс. больниц готовы принять пациентов с коронавирусом. Об этом 25 февраля во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В каждой области разработан план, доведен до ведома соответствующих больниц, определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы, – больше 2 тыс. по Украине. В какой бы области ни возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на такую ситуацию. Но мы делаем все для того, чтобы ее не допустить, для того, чтобы не было никаких дополнительных, лишних волнений", – сказал Гончарук.

Он добавил, что в стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, нет также дефицита костюмов, масок, респираторов.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших – 77 658.

По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека (за последние сутки – шесть).

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.