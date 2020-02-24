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Гончарук: Надо, наверное, наркотиками или оружием торговать, чтобы выплачивать ипотеку

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, ипотечное кредитование в Украине для многих молодых семей недоступно, задача правительства – гривневые ипотеки под 10%.

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Гончарук: У нас в банковской системе много денег. Это называется умным словом "ликвидность"
Гончарук: У нас в банковской системе много денег. Это называется умным словом "ликвидность"
Фото: kmu.gov.ua

Украинское правительство ставит своей целью уменьшение ставки по ипотечным кредитам. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 23 февраля заявил премьер-министр Алексей Гончарук. 

Пока что ипотечное кредитование для многих молодых семей недоступно, подчеркнул он.

"Сегодня молодая семья, которая приехала в город, пошла на работу, получает какой-то доход, никогда не сможет позволить себе купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие... Если говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. Даже не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала", – сказал премьер. 

По словам Гончарука, задача правительства – гривневые ипотеки под 10%.

"Наша задача – чтобы банки кредитовали дешево, чтобы они кредитовали максимум под 10%. Ипотека под 10% в этом году  это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги, скажем, в реальный сектор", – отметил премьер.

Он сказал, что в банковской системе Украины "много денег", но "она очень дорого отдает их в экономику". 

"У нас в банковской системе много денег. Это называется умным словом "ликвидность". Она ну очень ликвидна сегодня. Но если говорить простым языком, там много денег, но они их очень дорого отдают в экономику... Причин этого много. И макропричины (потому что рисков много), и потому, что Национальный банк держал свою ставку рефинансирования достаточно высоко... Но за последние несколько месяцев она уменьшилась на 4,5%. И это очень серьезный прогресс", – сказал премьер. 

Он напомнил, что в январе НБУ снизил учетную ставку до 11%

"Это [по-прежнему] очень много. И мы работаем с Национальным банком над тем, чтобы она как минимум в этом году была 7%. Мы хотим, чтобы это произошло раньше, они готовы выходить на 7% поздней осенью. Что это означает для простых людей? То, что можно пойти и в ипотеку купить квартиру", – резюмировал премьер. 

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей), сообщает УНИАН. Ставки по кредитам тесно связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Национальный банк Украины.

В августе 2019 года Гончарук заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12–13% годовых. Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова говорила о 14–15%.

Теги: ипотека, кредиты, учетная ставка, Алексей Гончарук
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