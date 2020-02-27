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Гончарук: В ближайшие недели все руководители региональных подразделений фискальной службы будут заменены

Руководители региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины заменят с целью борьбы с "тенью", заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук заявил, что на центральном уровне коррупцию "фактически побороли"
Гончарук заявил, что на центральном уровне коррупцию "фактически побороли"
Фото: kmu.gov.ua

В ближайшее время уволят всех руководителей Государственной фискальной службы (ГФС) Украины на региональном уровне. Об этом после завершения заседания правительства сообщил 26 февраля премьер-министр Алексей Гончарук, его брифинг транслировал YouTube-канал Кабмина.

"Поборов фактически коррупцию на центральном уровне, мы сейчас спускаемся... в государственные предприятия, меняем там менеджмент. Вчера, например, я провел совещание с главой Государственной фискальной службы, и мы договорились о том, что в ближайшие недели абсолютно все руководители областных, региональных подразделений Государственной фискальной службы будут заменены с целью борьбы с "тенью", – сказал глава правительства.

Про его словам, уже в ближайшее время серьезно усложнят жизнь "людям, которые фактически занимаются обналом денег".

"Это серьезная беда для украинской экономики", – заявил Гончарук.

12 февраля Кабинет Министров назначил врио главы ГФС Сергея Солодченко.

Теги: Кабинет Министров, коррупция, ГФС, Алексей Гончарук
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