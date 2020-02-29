4 марта Рада может проголосовать за отставку Гончарука – СМИ

По данным "Украинской правды", 28 февраля на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком президент Украины Владимир Зеленский упрекал его за неудовлетворительную работу Кабмина. Издание пишет, что в Верховной Раде достаточно голосов за отставку Гончарука, 4 марта такое голосование может состояться.

УП отмечает, что заявление об отставке Гончарук не писал Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента.

По данным издания, вероятность этого составляет 99%.

По словам собеседника издания, голосов за отставку Гончарука достаточно. И.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмигаля.

Издание пишет, что на встрече Гончарука с президентом Владимиром Зеленским 28 февраля президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина. Замечания касались в том числе падения экономики и промышленного производства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.

Гончарук якобы признал недоработки Кабмина и назвал трех министров, к которым у него нет замечаний. Среди них был отмечен министр юстиции Денис Малюська.

По данным собеседника "Украинской правды", Гончарук нового заявления об отставке не писал.

28 февраля издание "НВ" написало, что Гончарук решил написать заявление об отставке после встречи бизнесмена Игоря Коломойского, Малюськи и президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства критиковал министра.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента писало, что Зеленский поднял вопрос о решении Кабмина сменить глав трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо Коломойского. Зеленский якобы сказал Гончаруку, что Коломойский недоволен кадровыми изменениями, и поинтересовался, почему премьер-министр решил это сделать. В ответ Гончарук сказал, что ему "непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим".

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Это произошло после того, как YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этих записях признал, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

Зеленский сказал, что дает Гончаруку шанс работать дальше.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника первым сообщило, что Зеленский рассматривает бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. "Я действительно со многими людьми веду собеседования", – подчеркнул глава государства.

Гончарук тоже сказал, что проводил встречу с Тигипко, и заявил, что привык к слухам об отставке. "Нам действительно необходимо усилить правительство советниками, которые хорошо понимают, что такое промышленность", – отметил премьер.

Среди кандидатов на должность нового премьер-министра Украины, кроме бизнесмена Сергея Тигипко, рассматривали также кандидатуру бизнесмена Валерия Хорошковского, сообщали 26 февраля "Украинская правда" и LB.ua.