Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гончарук поспорил с Зеленским из-за Коломойского и снова написал заявление об отставке – СМИ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил написать заявление об отставке после встречи бизнесмена Игоря Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства критиковал министра, сообщает НВ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В январе Гончарук хотел уйти в отставку, но Зеленский дал ему шанс работать дальше
В январе Гончарук хотел уйти в отставку, но Зеленский дал ему шанс работать дальше
Фото: kmu.gov.ua

28 февраля премьер-министр Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке и передал его президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает НВ со ссылкой на источники.

По информации издания, Гончарук раздражен тем, что его возможную замену обсуждают публично, а президент не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур. 

Окончательное решение Гончарук принял после встречи бизнесмена Игоря Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и Зеленского, на которой глава государства критиковал министра, утверждают источники. До прихода в правительство Малюська и Гончарук вместе работали в общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Собеседники издания говорят, что после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента позиции Гончарука значительно ослабли, предыдущий глава ОПУ Андрей Богдан якобы более поддерживал начинания премьер-министра.

Заменить Гончарука на посту премьер-министра Украины может вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль, пишет НВ.

Издание отмечает, что внеочередное заседание Рады, которое Зеленский созвал на 4 марта, может быть связанно с отставкой Гончарука. “Украинская правда” со ссылкой на источники издания в руководстве “Слуги народа” сообщила, что вопрос об отставке премьер-министра, скорее всего, рассматриваться не будет. 

Издание ZN.UA, со ссылкой на источники в Офисе президента, сообщает, что 28 февраля Зеленский провел встречу с Гончаруком, во время которой президент поднял вопрос о решении Кабмина сменить глав трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", которыми управляло доверенное лицо Коломойского.

Зеленский сказал Гончаруку, что Коломойский недоволен кадровыми изменениями, и поинтересовался, почему премьер-министр решил это сделать. В ответ Гончарук сказал, что ему "непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим", рассказал собеседник. 

Издание отмечает, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составит 2,5 млрд грн. "Смотрящие" Коломойского якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии. А после прихода в компанию нового главы Александра Корчинского бизнесмен рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Это произошло после того, как YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этих записях признал, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

Зеленский сказал, что дает Гончаруку шанс работать дальше.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника первым сообщило, что Зеленский рассматривает бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. "Я действительно со многими людьми веду собеседования", – подчеркнул глава государства.

Гончарук тоже сказал, что проводил встречу с Тигипко, и заявил, что привык к слухам об отставке. "Нам действительно необходимо усилить правительство советниками, которые хорошо понимают, что такое промышленность", – отметил премьер.

Среди кандидатов на должность нового премьер-министра Украины, кроме бизнесмена Сергея Тигипко, рассматривали также кандидатуру бизнесмена Валерия Хорошковского, сообщали 26 февраля  "Украинская правда" и LB.ua.

Теги: Украина, Игорь Коломойский, Центрэнерго, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Денис Шмигаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS