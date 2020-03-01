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Самые богатые люди мира потеряли $444 млрд за неделю из-за коронавируса – Bloomberg

Три самых богатых человека в мире – основатель Amazon Джефф Безос, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и председатель LVMH Бернар Арно – понесли самые большие убытки, поскольку их совокупное благосостояние сократилось примерно на $30 млрд.

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Глава компании Tesla Илон Маск за неделю потерял $9 млрд в результате падения стоимости акций его компании
Глава компании Tesla Илон Маск за неделю потерял $9 млрд в результате падения стоимости акций его компании
Фото: EPA

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $444 млрд из-за распространения коронавируса. Об этом 29 февраля сообщило Bloomberg.

Как пишет агенство, промышленный индекс Доу – Джонса, который отслеживает промышленную составляющую американских фондовых рынков, упал более чем на 12%, что стало крупнейшим пятидневным падением со времени финансового кризиса 2008 года.

Три самых богатых человека в мире – основатель Amazon Джефф Безос, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и председатель LVMH Бернар Арно – понесли самые большие убытки, поскольку их совокупное благосостояние сократилось примерно на $30 млрд.

Занимающий 25-е место в списке богатейших людей планеты глава компании Tesla Илон Маск за неделю потерял $9 млрд в результате падения стоимости акций его компании.

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более $6,5 млрд.

В десятке бизнесменов, потерявших самый большой капитал, также предприниматель Уоррен Баффетт (потерял $8,8 млрд), миллиардер и экс-президент Inditex Амансио Ортега (потерял $6,8 млрд), разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж (потерял $6.4 млрд), бизнесмен Карлос Слим (потерял $6,3 млрд) и разработчик и основатель поисковой системы Google Сергей Брин (потерял $6,5 млрд).

Инфографика: bloomberg.com
Инфографика: bloomberg.com

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Теги: Microsoft, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Tesla, Amazon, Джефф Безос, Илон Маск, коронавирус SARS-CoV-2
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