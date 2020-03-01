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Коронавирус SARS-CoV-2. Первая смерть зарегистрирована в Австралии

78-летний мужчина, заразившийся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, умер в больнице австралийского города Перт.

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Австралийцев с борта Diamond Princess эвакуировали 20 февраля
Австралийцев с борта Diamond Princess эвакуировали 20 февраля
Фото: ЕРА

Первый случай смерти от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрирован в Австралии, сообщил телеканал 7News.

1 марта в отделении интенсивной терапии в клинике города Перт скончался 78-летний мужчина.

Он, его жена и еще 168 австралийцев были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса.

После эвакуации из Японии 20 февраля мужчина был госпитализирован; тесты подтвердили у него наличие коронавируса. Спустя несколько дней диагноз COVID-19 был поставлен и его супруге. Ее состояние стабильно, заявили телеканалу в клинике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 29 февраля в Австралии зафиксировано 24 случая коронавирусной инфекции; всего в мире – 85 403 (больше всего в Китае).

4 февраля министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии поставило судно на карантин вблизи порта Иокогама из-за вспышки коронавирусной инфекции. К 29 февраля заражение SARS-CoV-2 подтвердили у 705 человек (пассажиры и члены экипажа) круизного лайнера. Четыре пассажира скончались в феврале.

Всего на борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту лайнера Diamond Princess. Одну из заболевших уже выписали из больницы.

Теги: Япония, Австралия, эвакуация, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2
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