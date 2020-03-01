Женщина сбежала из-под карантина по коронавирусу в оккупированном Севастополе

У пациентки не был лабораторно подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", но она должна была находиться в севастопольской больнице. После бегства ее объявили в розыск.

Более 6000 человек за пределами Китая заражены коронавирусом Фото: ЕРА

Женщина, находившаяся в инфекционной больнице Севастополя на карантине для обследования на новый тип коронавируса SARS-CoV-2, сбежала из отделения, ее ищут. Об этом 1 марта сообщила агентству "Интерфакс" руководитель "управления" Роспотребнадзора в оккупированном регионе Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что получена санкция суда на розыск.

У пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирусная инфекция", но ей не разрешалось покидать клинику.

Telegram-канал Mash называет сбежавшую Екатериной Р.

"Пока проводили обследование, дама обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Туда, видимо, и скипнула, не долечившись и никого не предупредив", – отмечается в сообщении.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). После начала эпидемии в КНР умерло 2870 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 29 февраля, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из заболевших уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.