Иранский журналист, который хотел заразиться коронавирусом ради хайпа, умер

В Тегеране от коронавирусной инфекции умер журналист Хамед Джалали Кашани. Он утверждал, что слухи о быстром росте числа заболевших в Иране распространяли политики, желавшие снизить явку избирателей на парламентских выборах, которые прошли в стране 21 февраля.

В Иране заболело почти 600 человек Фото: ЕРА

В ночь на 29 февраля в одной из больниц Тегерана скончался иранский журналист, блогер и активист Хамед Джалали Кашани, причиной смерти стала острая легочная недостаточность, вызванная коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило агентство YJC.

21 февраля Кашани опубликовал твит, в котором утверждал, что не против заразиться SARS-CoV-2.

"Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпануть", – написал журналист.

Перед этим он писал в соцсетях, что слухи о быстром росте числа заболевших в Иране распространяют политики, заинтересованные в снижении явки на парламентских выборах, которые прошли 21 февраля, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Последняя активность Кашани в соцсетях замечена 22 февраля.

По состоянию на 29 февраля в Иране коронавирусом заболели 593 человека, из которых 123 выздоровели, а 43 погибли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.