Иранский журналист, который хотел заразиться коронавирусом ради хайпа, умер

В ночь на 29 февраля в одной из больниц Тегерана скончался иранский журналист, блогер и активист Хамед Джалали Кашани, причиной смерти стала острая легочная недостаточность, вызванная коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило агентство YJC.
21 февраля Кашани опубликовал твит, в котором утверждал, что не против заразиться SARS-CoV-2.
"Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпануть", – написал журналист.
* * * * * * * * * * * * ! * * * * * * * *— * * * (@hamedjalalikash) February 21, 2020
Перед этим он писал в соцсетях, что слухи о быстром росте числа заболевших в Иране распространяют политики, заинтересованные в снижении явки на парламентских выборах, которые прошли 21 февраля, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Последняя активность Кашани в соцсетях замечена 22 февраля.
По состоянию на 29 февраля в Иране коронавирусом заболели 593 человека, из которых 123 выздоровели, а 43 погибли.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.
По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.
В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.