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У двух вернувшихся из Италии украинцев грипп не нашли. Проводятся дальнейшие исследования – Минздрав

По состоянию на 1 марта в Украине не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, подчеркнули в Министерстве здравоохранения Украины.

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В Украине на данный момент нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом
В Украине на данный момент нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA

У двух граждан Украины, которые вернулись из Италии с симптомами ОРЗ, не выявили вирус гриппа. Дальнейшие исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 продолжаются. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава поступили два сообщения о подозрении на COVID-19 в Ивано-Франковской и Кировоградской областях. В обоих случаях украинцы вернулись из Италии с симптомами ОРЗ. Предварительные результаты исследований, проведенных в областных вирусологических лабораториях методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования направлены в вирусологическую референс-лабораторию", – сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что на 1 марта в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту лайнера Diamond Princess (одну из заболевших уже выписали из больницы), а также у украинки, работающей в Италии.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Италия, Ивано-Франковск, Кировоград, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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