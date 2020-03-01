Число заболевших коронавирусной инфекцией в Германии выросло до 117

Больше половины всех случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии приходится на землю Северный Рейн – Вестфалия.

По состоянию на 1 марта в Германии подтверждено 117 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте немецкого Института Роберта Коха, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью.

Больше половины случаев – 66 – приходится на землю Северный Рейн – Вестфалия (столица федеральной земли – Дюссельдорф, крупнейший город – Кельн). 19 случаев зарегистрировано в Баварии, 15 – в регионе Баден-Вюртемберг. На Бремен, Гамбург, Гессе, Нижнюю Саксонию, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн приходится 15 случаев. Еще двое зараженных – это репатриированные из Китая граждане.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших в Германии начало быстро увеличиваться с конца этой недели. Так, 27 февраля в Германии был подтвержден 21 случай заражения, 28 февраля – 26, 29-го – уже 57.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.