В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В оперативном штабе агентству РБК заявили, что за последние месяцы подозрение на коронавирусную инфекцию в России не подтвердилось ни у одного пациента.

По данным ВОЗ, в течение месяца новые случаи заражения коронавирусом в РФ не фиксировались Фото: EPA

В московской инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили агентству РБК в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

“В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен”, – заявили в штабе.

Представитель штаба подчеркнул, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей, но ни в одном случае эти подозрения не подтвердились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В отчете ВОЗ за 29 февраля говорится, что всего в России с начала эпидемии коронавируса было зарегистрировано два случая заражения. Последний факт инфицирования был подтвержден 29 дней назад.