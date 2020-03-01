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Коронавирус SARS-CoV-2. Трамп анонсировал двойную проверку прибывающих в США граждан

По словам американского президента Дональда Трампа, в дополнение к проверкам граждан на коронавирус перед отправкой в США их будут проверять и после прибытия в страну.

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В США от коронавируса умер один человек
В США от коронавируса умер один человек
Фото: ЕРА

Граждан, которые направляются в США из стран со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2, будут дополнительно проверять. Об этом 1 марта в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Коронавирус. В дополнение к проверке путешественников "до посадки" из определенных стран с высоким риском или областей в этих странах они также будут проверяться по прибытии в Америку", – написал глава Белого дома.

29 февраля в США была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса. От болезни COVID-19 мужчина умер в больнице в пригороде Сиэтла Киркланде.

В тот же день губернатор штата Вашингтон, где была зафиксирована смерть от коронавируса, Джей Инсли ввел в штате чрезвычайное положение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

Теги: США, Дональд Трамп, проверки, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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