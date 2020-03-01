В Доминиканской Республике обнаружен первый инфицированный коронавирусом, он итальянец

В Доминиканской Республике зарегистрирован первый в стране гражданин с заболеванием COVID-19, которую вызывает коронавирус. Об этом 1 марта сообщили в министерстве здравоохранения, информирует местное издание Listin Diario.
По данным ведомства, больной является гражданином Италии, ему 62 года. Его госпитализировали 29 февраля.
Глава минздрава Рафаэль Санчес Карденас рассказал, что итальянец прибыл в Доминикану 22 февраля, симптомов коронавируса у него не было, отмечает издание.
Медики проверяют на коронавирус еще одного иностранца, находящегося на территории страны, – 56-летнего гражданина Франции. В больницу он поступил 1 марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.
По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.
Большинство умерших – люди преклонного возраста.