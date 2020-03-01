Число инфицированных коронавирусом в Италии выросло до 1,7 тыс. человек

По данным властей Италии, от коронавирусной инфекции скончалось 34 человека.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии достигло 1694 человек. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Италии.

Число умерших к 1 марта достигло 34, 83 человека вылечились. Таким образом, на данный момент проходят лечение от коронавирусной инфекции 1577 человек, из которых госпитализированы 639 человек (140 человек – в реанимации).

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в регионах Ломбардия (984 человека), Эмилия-Романья (285), Венеция (263) и Пьемонт (49). Случаи заболевания подтверждены еще в 11 областях Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

Вспышка коронавируса в Италии, по информации ВОЗ, началась 22 февраля: за день в стране обнаружили шестерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (общее число увеличилось до девяти). К 23 февраля в стране было уже 76 подтвержденных случаев.