Папа римский из-за болезни впервые за семь лет отказался от участия в мероприятиях к началу поста

В воскресенье папа римский Франциск появился на публике впервые с 26 февраля. Из-за недомогания он отменил воскресное мероприятие.

Папа римский Франциск впервые за семь лет на ватиканском престоле отказался от участия в мероприятиях, посвященных началу поста. Об этом сообщает AP.

Понтифик появился на публике в воскресенье, 1 марта, в ходе традиционного обращения к паломникам впервые с 26 февраля. Сообщалось, что предыдущие три дня Франциск отменял участие в мероприятиях из-за "легкого недомогания".

Как писало агентство AP, 83-летний папа в молодости потерял часть легкого из-за респираторного заболевания. За семь лет на престоле он не отменял так много официальных мероприятий.

Сообщение о недомогании Франциска поступило на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в мире. В Италии, ставшей эпицентром вспышки заболевания в Европе, инфицированы 1128 человек, из них 29 скончались. Подавляющее большинство умерших – люди преклонного возраста.